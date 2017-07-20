Вышел второй трейлер фильма «Kingsman: Секретная служба»
На Youtube-канале опубликовали новый трейлер продолжения шпионской комедии «Kingsman: Золотое кольцо».
События сиквела картины 2015 года разворачиваются вокруг уничтожения штаб-квартиры британской секретной службы. Британцы объединились с американской разведкой ради борьбы с общим врагом. Для режиссера оригинальной картины Мэтью Вона этот фильм станет первым сиквелом в карьере. В главных ролях: Тэрон Эджертон, Марк Стронг, Ченнинг Татум, Джулианна Мур, Джефф Бриджес и Колин Ферт. В России фильм выйдет 28 сентября.
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