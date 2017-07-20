Алексей Учитель снимет игровой фильм о Викторе Цое

Режиссер Алексей Учитель представил на питчинге в Фонде кино новый проект, посвященный Виктору Цою. Картина расскажет о последнем этапе жизни музыканта. Об этом сообщает «Кинопоиск».

«Это история последней любви Виктора Цоя. С мелодраматическим акцентом прежде всего», — уточнил Алексей Учитель, напомнив, что в 1992 году снял о музыканте документальную ленту «Последний герой». Кадры из документальной картины режиссер использовал для презентации проекта.

В России это уже третий кинопроект, посвященный Цою — фильмы о нем готовят Кирилл Серебренников, который в июне специально приехал в Петербург для поиска локаций, и бывший гитарист первого состава «Кино» Алексей Рыбин. 

«Про проект Рыбина я не знал. Думаю, это далекие планы. О проекте Серебренникова я знаю, и мы с ним разговаривали. Но у него это история 17-летнего парня, а у нас это конец пути. Про выход картины — мы, конечно, сделаем так, чтобы ленты не столкнулись в прокате», — рассказал Алексей Учитель в ответ на вопрос члена экспертного совета Фонда кино Антона Долина.

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