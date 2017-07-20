Алексей Учитель снимет игровой фильм о Викторе Цое

В России это уже третий кинопроект, посвященный Цою — фильмы о нем готовят Кирилл Серебренников, который в июне специально приехал в Петербург для поиска локаций, и бывший гитарист первого состава «Кино» Алексей Рыбин.

«Про проект Рыбина я не знал. Думаю, это далекие планы. О проекте Серебренникова я знаю, и мы с ним разговаривали. Но у него это история 17-летнего парня, а у нас это конец пути. Про выход картины — мы, конечно, сделаем так, чтобы ленты не столкнулись в прокате», — рассказал Алексей Учитель в ответ на вопрос члена экспертного совета Фонда кино Антона Долина.