Виталий Милонов и Федор Емельяненко снимутся в фильме «Ложь Матильды»

Депутат Госдумы Виталий Милонов и чемпион по смешанным единоборствам MMA Федор Емельяненко снимутся в картине «Ложь Матильды». Об этом с пресс-конференции режиссера фильма, мецената и создателя позитивного православного портала Сергия Алиева сообщает портал Znak.com.

«Николай II — святой! Он прошел самый трудный период страны, когда под влиянием внешних врагов активизировались внутренние враги. Эти иуды заставили его отречься от престола, а потом и вовсе распяли страну большевизмом. Царь пролил свою невинную кровь во имя России», — считает Милонов.

Кроме законотворца и спортсмена в ленте снимутся актеры Андрей Мерзликин и Алексей Нилов, а также член Священного синода РПЦ митрополит Викентий и семь историков. Съемки картины начнутся на следующей неделе, несмотря на то, что сценарий и смета еще не готовы. По словам Алиева, для него главная цель — выпустить картину до премьеры фильма «Матильда» Учителя, ( премьера состоится 6 октября 2017 года в Мариинском театре ) который он не смотрел, однако в трейлере картины его возмутило, что «даже несуществующие отношения царя и балерины показаны как отношения кобеля и самки».

Режиссер будущей ленты Сергий Алиев подчеркнул, что решил снять «Ложь Матильды», чтобы «развеять семь основных мифов о родном царе-батюшке Николае II: проигрыш в Первой мировой и Русско-японской войне, плохая экономическая ситуация в стране в начале XX века, слабый характер царя, его отречение от престола и кровавость, а также добрачные отношения с балериной Матильдой Кшесинской».