До премьеры нового сезона «Игры престолов» осталось несколько дней — 17 июля покажут первую серию седьмого сезона. Сюжет киносаги зачастую расходится с книгой Джорджа Мартина. Мы изучили основные версии развития событий фанатов битвы за Железный трон и выбрали самые интересные.
Чего ждать от нового сезона «Игры престолов»? (спойлеров нет!)
Джон Сноу — король не только Севера?
Всезнающий Бран
Почти все поклонники шоу уверены, что в седьмом сезоне Бран Старк, ставший ясновидцем (трехглазым вороном), окажется по ту стороны Стены, отделяющей мир людей от мира мертвых во вселенной «Игры престолов». А от Стены, в свою очередь, довольно быстро можно добраться и до родового поместья Старков — Винтерфелла.
В Винтерфелле, в свою очередь, находится богороща — древнейшее священное место с так называемым «ясновидящим деревом», к которому теоритически может «подключиться» Бран и получить новые откровения в своих варговских видениях. По мнению фанатов, он увидит прошлое своего отца Неда, в одной из сцен которого молодой Старк поднимется в башню, где умирает при родах Лианна Старк. Брану станет известно о том, кем же на самом деле является Джон Сноу.
Королева Ланнистер и ее братьяВ одном из эпизодов 6 сезона мы видим маленькую Серсею, которая пришла вместе со своей подругой к знаменитой во всем Вестеросе провидице Мегги Лягушке. Та сделала три предсказания будущей королеве, среди которых есть одно, которое может сбыться в новом сезоне — Серсею убьет «валонкар», что в переводе означает «младший брат». Вот здесь мнения фанатов расходятся: кто-то считает, что это будет Джейми Ланнистер (мотивом может послужить смерть их последнего общего ребенка Томмена), оставшийся вариант — Тирион, прибывающий в Вестерос в составе армии Дейенерис Таргариен, и у которого всегда были плохие отношения со старше сестрой.
Новый главный садист
По книгам дядя Теона и Яры Грейджоев Эурон — очень жестокий и хитрый человек, который долгое время находился по ту сторону моря в восточных землях, и, по слухам, научился магии. Вполне возможно, что зрители, ликовавшие по поводу смерти Рамзи Болтона в 6 сезоне, будут по нему скучать, ведь Эурон Грейджой является еще более кровожадным и беспринципным человеком, к тому же его власти угрожают ненавистные племянники, от которых ему необходимо избавиться.
По прогнозам, Эурон может объединиться с Серсеей в борьбе против войск Дейенерис Таргариен, Мартеллов и Тиреллов. Судя по трейлеру 7 сезона, железнорожденные все-таки построили для него те самые тысячу кораблей. Помимо этого, есть еще один факт, который беспокоит фанатов — по сюжету книги, Эурон Грейджой раздобыл магический артефакт — драконий рог, благодаря которому он может подчинять себе крылатых ящеров. В любом случае, смотреть на Эурона мы будем дольше — место главного садиста после смерти Болтона освободилось.
Главный борец с зомби Сэм Тарли
Лучшему другу Джона Сноу, Сэму создатели сериала готовят важную роль в сюжете — напомним, в конце предыдущего сезона он прибыл в столицу знаний город Старомест, где будет учиться на мейстера. Так как Сэм очень любит книги, то скорее всего рано или поздно он наткнется на документ, в котором будет описан секрет производства валирийской стали — главного оружия, которое способно убить белых ходоков. Таким образом, Сэм может стать ключевым звеном в победе мира людей над миром мертвых.
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