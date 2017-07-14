Чего ждать от нового сезона «Игры престолов»? (спойлеров нет!)

Джон Сноу — король не только Севера?

Теперь уже король Севера Джон Сноу, как оказалось, является наполовину Таргариеном — об этом мы узнали в конце 6 сезона. Его «официальный» отец Нед Старк в буквальном смысле унес в могилу секрет рождения Джона — сестра Неда Лианна умерла, рожая Джона, и попросила брата скрыть тот факт, что официальный бастарт Старков является наследником Таргариенов.

Более того, по книгам у Таргариенов, помимо браков между братьями и сестрами, практиковалось многоженство — например у Эйгона Завоевателя было две законные супруги. Таким образом, как предполагают фанаты саги, если правда о рождении Джона Сноу вскроется, он может стать законным претендентом на Железный трон.



