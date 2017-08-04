КИНО/ТВ
Юлия Топольницкая: «У меня есть только два режима: смеяться и реветь»
Актриса театра «Лицедеи» проснулась знаменитой, собравшись на идеальное свидание в клипе «Экспонат» группы «Ленинград», но не стала сенсацией одного дня: сыграла трогательную Нелю в сериале СТС «Вы все меня бесите», а теперь блестяще перевоплощается от серии к серии в юмористическом шоу канала ТНТ «Однажды в России».
Твой комический образ уже стал узнаваемым брендом. Сейчас предлагают сценарии, написанные специально под Юлю Топольницкую?
Да, предлагают, но на деле — они написаны не под меня, а под героиню из клипа «Экспонат». Но если есть какой-то намек на лабутены в сценарии, я отказываюсь. Я безумно благодарна Сергею Шнурову, группировке «Ленинград», Анне Пармас, студии Fancy Shot — съемки в клипе «Экспонат» были невероятно крутыми, я рада той выпавшей возможности проявить себя. Но повторяться не хочется. Считаю, что незачем спекулировать на теме, которая уже однажды выстрелила.
Молодые актеры часто соглашаются на все подряд, а потом порой жалеют о некоторых работах. Значит, ты уже первую волну успеха пережила и теперь вдумчиво выбираешь проекты.
Знаешь, когда случается затишье между пробами, меня одолевает страх: а вдруг сейчас все закончится? Ужас. Еще несколько лет назад я в конце каждого года бешено набирала заказы на выступления Снегурочкой и судорожно думала, что если не заработаю на новогодних корпоративах, то не сделаю этого за весь год. Сейчас меня обеспечивает актерская профессия. Конечно, я получаю не такие уж гигантские гонорары, но мне хочется всех угощать в ресторанах и кафе. Я как взрослый ребенок — объявляю друзьям: «Давайте поужинаем, я вас угощу». И радуюсь. Наверно, это реализация картинки из детства: когда ты чего-то очень хотела, это наконец случилось, и теперь можно себе позволить насладиться моментом.
Почти сразу после съемки на обложку октябрьского номера «Собака.ru» ты переехала в Москву на ПМЖ. Тебя там узнают на улицах?
Я больше полугода живу в Москве, но не стала москвичкой, я петербурженка. В Петербурге меня больше узнают. Москвичам не до меня — они заняты, идут по своим делам, они кучу звезд видят каждый день. Да и потом, какая же я звезда? (Смеется.) Недавно на улице в Петербурге меня остановила незнакомая девушка и попросила просто обняться с ней. Мы пообнимались и разошлись. Это было так приятно. Потом я улыбалась, она улыбалась — мощнейший позитивный заряд. Но бывает и по-другому. Однажды в такси водитель спросил меня: «Слушайте, а это случайно не вы — певица из „Ленинграда“?» Я ему честно ответила, что он обознался. Тогда он продолжил: «Видали, нормально-то у нее жизненка сложилась. Она в клипах поснималась, в сериале каком-то. Бабенка-то наверх пошла, зарабатывает баблище. Старается? Ты ее видела? Своим лицом светит уже везде. Вот бабище-то повезло». Я очень долго смеялась после того, как вышла из такси. А как еще реагировать? Я расту, мое отношение ко многим вещам меняется. Когда мне будет пятьдесят, я найду все свои интервью в Интернете и посмотрю, как менялось мое сознание и восприятие жизни. Огромную работу со мной проводит агент — она постоянно меня отрезвляет здравыми рассуждениями. Повторяет, что я слишком переживаю из-за всего, что я не могу нравиться всем, что люди уже давно обо мне не думают, а я любое слово слишком близко к сердцу принимаю, полночи не сплю, плачу и думаю неделями, как надо было правильно ответить. А подруги говорят, что у меня есть только два режима по жизни: смеяться и реветь.
Главным выводом нашего предыдущего интервью стал тезис, что Топольницкая не стала стервой в суровом мире отечественного шоу-бизнеса. И вот прошло еще полгода, а короны на твоей голове так и не появилось. Но что-то же изменилось в твоем поведении?
Телефонный разговор в Москве выглядит так: «Алло, с четырех до пяти можешь встретиться? Не можешь? Съемка? Тогда с девяти до десяти. Все, договорились». А в Петербурге в ответ чаще всего получаешь: «Слушай, ну надо подумать. Возможно. Давай в течение дня созвонимся». Как в течение дня? Здесь у меня, конечно, нет большого количества дел, но я уже привыкла, что надо заранее день распланировать. После переезда замечаю, как постоянно повторяю: «Сейчас-сейчас, я быстро, только отправлю СМС, сейчас-сейчас». Я стала дерганой, привыкла к быстрому столичному темпу и, когда возвращаюсь домой в Петербург, забываюсь и здесь веду себя также.
В твоих соцсетях то и дело мелькают фото с кинопремьер, церемоний вручения премий, светских мероприятий. Уже обжилась в столичной тусовке?
Мне кажется, я до сих пор не вошла в светскую московскую тусовку. Выйти в свет для меня — это большой стресс: надо краситься перед этим, наряжаться, каблуки опять же надевать. Как-то пришла на один показ, а мне ультимативно заявили, что первый ряд для селебов. У меня уже было приглашение в первый ряд, но я из любопытства спросила, куда же мне сесть. «Вам? Второй ряд. Нет, третий максимум». Эта девушка даже мой максимум определила — третий ряд. (Смеется.) Я искренне повеселилась и вообще с позитивом отношусь к таким моментам.
Вы перебрались в Москву вместе с мужем Игорем Чеховым — резидентом Comedy Club. Свалившийся успех и стресс от смены места жительства не повлияли на ваши отношения?
Игорь тоже много сейчас снимается. Но между нами ничего не изменилось, только отдых стало сложнее планировать: то у него проекты, то у меня. Но это такое удовольствие — мы стали очень деловыми. Это я и называю «взрослая жизнь».
Людям не из индустрии кажется, что актерская жизнь — это малина: постоянные тусовки, красные ковровые дорожки, слава и любовь народа. Но ведь это тяжелейший труд, не так ли?
Пускай меня закидают камнями те коллеги, которые говорят, как тяжела актерская профессия. Есть врачи или шахтеры. В молодости я раздавала листовки — вот это тяжело. А быть актером — это колоссальное удовольствие.
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МЕСТО СЪЕМКИ
Особняк Нобеля
Пироговская наб., 19
Особняк был построен рядом с товариществом «Людвиг Нобель» по проекту шведского архитектора Карла Андерсона по образу итальянского палаццо эпохи Возрождения, а позднее перестроен Романом Мельцером. Здание служило и жилым домом для многочисленного семейства Нобелей, и конторой завода. До 1910 года здесь располагалось правление Товарищества нефтяного производства братьев Нобель. В марте 1917-го в этом доме скрывался будущий президент Финляндии Густав Маннергейм.
Текст: Наталья Наговицына
Фото: Ника Давыдова
Стиль: Елена Яковель
Визаж: Анастасия Шевелева
Прическа: Дмитрий Пучнин
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