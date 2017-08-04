Юлия Топольницкая: «У меня есть только два режима: смеяться и реветь»

Почти сразу после съемки на обложку октябрьского номера «Собака.ru» ты переехала в Москву на ПМЖ. Тебя там узнают на улицах?

Я больше полугода живу в Москве, но не стала москвичкой, я петербурженка. В Петербурге меня больше узнают. Москвичам не до меня — они заняты, идут по своим делам, они кучу звезд видят каждый день. Да и потом, какая же я звезда? (Смеется.) Недавно на улице в Петербурге меня остановила незнакомая девушка и попросила просто обняться с ней. Мы пообнимались и разошлись. Это было так приятно. Потом я улыбалась, она улыбалась — мощнейший позитивный заряд. Но бывает и по-другому. Однажды в такси водитель спросил меня: «Слушайте, а это случайно не вы — певица из „Ленинграда“?» Я ему честно ответила, что он обознался. Тогда он продолжил: «Видали, нормально-то у нее жизненка сложилась. Она в клипах поснималась, в сериале каком-то. Бабенка-то наверх пошла, зарабатывает баблище. Старается? Ты ее видела? Своим лицом светит уже везде. Вот бабище-то повезло». Я очень долго смеялась после того, как вышла из такси. А как еще реагировать? Я расту, мое отношение ко многим вещам меняется. Когда мне будет пятьдесят, я найду все свои интервью в Интернете и посмотрю, как менялось мое сознание и восприятие жизни. Огромную работу со мной проводит агент — она постоянно меня отрезвляет здравыми рассуждениями. Повторяет, что я слишком переживаю из-за всего, что я не могу нравиться всем, что люди уже давно обо мне не думают, а я любое слово слишком близко к сердцу принимаю, полночи не сплю, плачу и думаю неделями, как надо было правильно ответить. А подруги говорят, что у меня есть только два режима по жизни: смеяться и реветь.

Главным выводом нашего предыдущего интервью стал тезис, что Топольницкая не стала стервой в суровом мире отечественного шоу-бизнеса. И вот прошло еще полгода, а короны на твоей голове так и не появилось. Но что-то же изменилось в твоем поведении?

Телефонный разговор в Москве выглядит так: «Алло, с четырех до пяти можешь встретиться? Не можешь? Съемка? Тогда с девяти до десяти. Все, договорились». А в Петербурге в ответ чаще всего получаешь: «Слушай, ну надо подумать. Возможно. Давай в течение дня созвонимся». Как в течение дня? Здесь у меня, конечно, нет большого количества дел, но я уже привыкла, что надо заранее день распланировать. После переезда замечаю, как постоянно повторяю: «Сейчас-сейчас, я быстро, только отправлю СМС, сейчас-сейчас». Я стала дерганой, привыкла к быстрому столичному темпу и, когда возвращаюсь домой в Петербург, забываюсь и здесь веду себя также.