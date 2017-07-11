Вышел тизер второго сезона сериала «Очень странные дела»

Netflix выложил тизер нового сезона сериала Stranger Things («Очень странные дела»), Помимо этого, стриминговый сервис опубликовал некоторые подробности сюжета продолжения сериала:

«На дворе 1984 год и жители города Хокинс, штат Индиана, до сих пор отходят от тех ужасов, которые происходили здесь. Уилл Байерс был вызволен из потустороннего мира, но нечто еще более зловещее угрожает спокойствию тех,кто выжил».

В феврале был опубликован первый трейлер продолжения сериала, премьера которого состоится 27 октября 2017 года.