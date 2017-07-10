В сети появился второй трейлер «Темной башни» по Стивену Кингу

В сети появился второй трейлер фильма «Темная башня» по фэнтези-циклу Стивена Кинга.

Режиссером картины выступил Николай Арсель. Ролик опубликовала студия Sony Pictures.

По сюжету стрелок Роланд Дискейн (Идрис Эльба) должен спасти Вселенную. Для этого ему необходимо сразиться за Темную башню со злым нестареющим колдуном Рэндаллом Флэггом (Мэттью Макконахи), который жаждет взять в свои руки правление королевствами.

Премьера картины назначена на 4 августа 2017 года.