Создатель «Футурамы» объявил о возрождении проекта

Один из создателей мультсериала «Футурама» Дэвид Коэн заявил о возрождении проекта. Об этом сообщает портал NME.

Коэн отметил, что речь не идет о новых эпизодах или полнометражных анимационных лентах. Он добавил, что ему запрещено раскрывать подробности. «Я обещаю, что вы узнаете больше о проекте этим летом, я не шучу», — сообщил он.

Он также попросил поклонников мультсериала «не ожидать чего-то грандиозного».

«Футурама» рассказывает о приключениях разносчика пиццы Филипа Джей Фрая, который случайно попал в криогенную камеру и вышел из нее только в XXX веке.