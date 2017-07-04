Скончалась жена Алексея Германа Светлана Кармалита

4 июля в Мариинской больнице скончалась главный редактор киностудии «Ленфильм» и вдова кинорежиссера Алексея Германа Светлана Игоревна Кармалита. По словам ее сына, кинорежиссера Алексея Германа-младшего, смерть наступила от инсульта.

После ухода из жизни Алексея Германа, Светлана Кармалита жила одна в квартире на Кронверкском проспекте. Врачи предполагают, что инсульт случился в ночь со 2 на 3 июля. «Мать не отвечала на телефонные звонки, я срочно прилетел из Москвы, взломали дверь, вызвали скорую», — рассказал «Фонтанке» сын Светланы Игоревны.



Утром 3 июля Светлана Кармалита поступила в Мариинскую больницу и скончалась спустя сутки.

О времени и месте похорон станет известно позже.

Светлана Игоревна Кармалита родилась 9 марта 1940 года в Киеве. Была награждена медалью СССР «За укрепление боевого содружества», являлась лауреатом Государственной премии СССР. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации за заслуги в области искусства. В ее фильмографии в качестве сценариста такие картины, как «Торпедоносцы», «Гибель Отрара», «Хрусталев, машину!», «Трудно быть богом» и другие.

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«Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким Светланы Кармалиты.

По материалам «Фонтанки».