Картина Владимира Котта «Карп отмороженный» с Алисой Фрейндлих, Мариной Нееловой и Евгением Мироновым получила на ММКФ главный для кинематографистов приз – зрительских симпатий. Мы узнали у создателей фильма, как он готовился и почему всем оказалась близка тема взаимоотношений взрослых детей с родителями.
Как снимался фильм «Карп отмороженный» с Алисой Фрейндлих и Мариной Нееловой?
Фильма Владимира Котта «Карп отмороженный» основан на повести актера Андрея Таратухина – личная история о потерянном времени и словах, которые не успеваешь или стыдишься сказать самым близким.
Деревенская учительница Елена Михайловна (Марина Неелова) более пяти лет не видела сына (Евгений Миронов): он бизнес-коуч, живет в Москве и вечно занят. Отчаявшись победить смертельную болезнь, она готовится достойно покинуть этот мир в компании ожившего карпа и говорливой соседки (Алиса Фрейндлих).
Киносценарий истории помогала готовить автор прошлогоднего триумфатора «Кинотавра» – картины «Хороший мальчик» Оксана Карас. Продюсером проекта стал внук Алисы Фрейндлих Никита Владимиров. Кроме того, в картине снялись Александр Баширов и Сергей Пускепалис.
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Владимир Котт, режиссер
Для меня это был эксперимент - я впервые в жизни работаю с артистами такого класса. Я никогда не снимал Алису Бруновну Фрейндлих. Я никогда не снимал Марину Мстиславовну Неелову. Поэтому и пригласил оператором Михаила Аграновича, который уже встречался на площадке с этими прекрасными актрисами. У них уже есть общий язык. Мне же было интересно поработать с артистами старой школы, которыми я всегда восхищался. С ними появлялось ощущение, что меня заново учат».
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Алиса Фрейндлих
Прежде всего, этот фильм – это такая забытая тема, как любовь сына и матери. Об этой проблеме не так уж и много пишут на фоне стрелялок, догонялок, убийств и прочего криминала, что превалирует в сегодняшнем кинематографе. А простые человеческие чувства почему-то в забвении. К нам бережно относилась группа, очень нас оберегали, и весьма ласково относились.
С моей героиней, как мне кажется, у меня нет ничего общего. Может, только чувство дружбы, потому что на этом замешаны мои взаимоотношения с персонажем Марины Нееловой. Я ее подружка, и во всем ее поддерживаю. Хотя мы совершенно разного социального и интеллектуального статуса. Я никогда не жила в деревне, но когда начала свою дачную жизнь, то вокруг было много подобных дам. Обычно, когда тебе не нужно, то ты взглядом скользишь по лицам, привычкам, интонациям, выражению. А когда нужно, из твоей памяти обязательно выползает что-то, что когда- то пронаблюдал. И вот пришлось немного поворошить, что там есть такого, что годится для этого персонажа. Действительно, я впервые в жизни играла такого персонажа.
Не рискну прогнозировать, я не специалист в этой области, но мне кажется, что на картину, скорее, реагирует взрослый зритель, а не молодежь. Хотя молодежь, если она кем-то будет спровоцирована на этот просмотр, ну, например, актерскими именами или каким-то необычным названием, то я думаю они получат урок, хороший нравственный урок».
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Евгений Миронов
Я не собирался участвовать в фильме, просто хотел помочь продюсеру этой истории, потому что, по его рассказу, она показалось мне очень интересной. Но по прочтении сценария я не думал ни секунды! Думаю, что этот фильм будет успешен у телевизионной аудитории, потому что это прекрасная и трогательная история, а также там снимаются актрисы, по которым давно соскучились зрители.
У меня другие отношения с моей мамой, нежели у моего персонажа, но для того, чтобы сыграть эту роль, мне необходимо было придумать обстоятельства, при которых сын уезжает из дома, и несколько лет не возвращается домой, и не поддерживает никаких контактов с матерью. Таких острых обстоятельств у меня не было, и мне их надо было придумать. Так как я впервые узнал о такой профессии, как коуч, то я в немножко вошел в это ремесло. Посмотрел лучших коучей в материалах. Увидел, как они себя абсолютно по-разному ведут. И тут выявил персонажа, на которого походил бы мой герой. Он абсолютный профессионал своего дела, вопрос только в том, что за своим профессионализмом, за своей карьерой он забыл о самом главном, и об этом история моего героя, о возвращении к самому себе настоящему.
Особенность картины в том, что это трогательная история рассказывается с юмором, и это очень хороший ключик к тому, что драматические повороты рассказаны с таким легким, любящим языком, и с юмором, который конечно же оценят зрители».
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