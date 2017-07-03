Как снимался фильм «Карп отмороженный» с Алисой Фрейндлих и Мариной Нееловой?

Алиса Фрейндлих Прежде всего, этот фильм – это такая забытая тема, как любовь сына и матери. Об этой проблеме не так уж и много пишут на фоне стрелялок, догонялок, убийств и прочего криминала, что превалирует в сегодняшнем кинематографе. А простые человеческие чувства почему-то в забвении. К нам бережно относилась группа, очень нас оберегали, и весьма ласково относились. С моей героиней, как мне кажется, у меня нет ничего общего. Может, только чувство дружбы, потому что на этом замешаны мои взаимоотношения с персонажем Марины Нееловой. Я ее подружка, и во всем ее поддерживаю. Хотя мы совершенно разного социального и интеллектуального статуса. Я никогда не жила в деревне, но когда начала свою дачную жизнь, то вокруг было много подобных дам. Обычно, когда тебе не нужно, то ты взглядом скользишь по лицам, привычкам, интонациям, выражению. А когда нужно, из твоей памяти обязательно выползает что-то, что когда- то пронаблюдал. И вот пришлось немного поворошить, что там есть такого, что годится для этого персонажа. Действительно, я впервые в жизни играла такого персонажа.

Кроме того, совершенно удивительная радость от того, что мы встретились с Евгением Мироновым и Мариной Нееловой, с которой я не снималась в кино, но играла в театре. Марина Мстиславовна играла в «Современнике» мою дочь в «Вишневом саде», а я – Раневскую. Это была наша милая дружба, замешанная на любви к Галине Борисовне Волчек. А что касается Евгения Миронова, то я с ним снималась в фильме «На верхней Масловке». Не рискну прогнозировать, я не специалист в этой области, но мне кажется, что на картину, скорее, реагирует взрослый зритель, а не молодежь. Хотя молодежь, если она кем-то будет спровоцирована на этот просмотр, ну, например, актерскими именами или каким-то необычным названием, то я думаю они получат урок, хороший нравственный урок».