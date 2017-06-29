Стали известны победители Московского кинофестиваля

Фильмы «Мешок без дна» и «Симфония для Аны» взяли приз жюри российской кинокритики на Московском международном кинофестивале (ММКФ). Об этом сообщает «Лента». 

Жюри также отметили ленту «Апрельский сон длиной в три года» Рютаро Накагавы, которая получила приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).

Картина «Мешок без дна» Рустама Хамдамова рассказывает о временах правления Александра II. 

«Симфония для Аны» — аргентинский фильм режиссеров Эрнесто Ардито и Вирны Молины, повествует о двух школьницах, жизнь которых меняется накануне государственного переворота в Аргентине 1976 года.

 

 

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