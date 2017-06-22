В России разработали «умные субтитры» для сериалов Netflix

Языковая школа Skyeng разработала систему умных субтитров и внедрила ее в онлайн-кинотеатры Netflix и Amazon Video. Об этом «Собака.ру» сообщила пресс-служба компании.

Отныне российские киноманы будут иметь возможность смотреть более 3000 фильмов и сериалов в оригинале даже с минимальным знанием английского - для этого необходимо выделить незнакомое слово в субтитрах и тут же получить контекстный перевод на русский язык.