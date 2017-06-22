В России разработали «умные субтитры» для сериалов Netflix
Языковая школа Skyeng разработала систему умных субтитров и внедрила ее в онлайн-кинотеатры Netflix и Amazon Video. Об этом «Собака.ру» сообщила пресс-служба компании.
Отныне российские киноманы будут иметь возможность смотреть более 3000 фильмов и сериалов в оригинале даже с минимальным знанием английского - для этого необходимо выделить незнакомое слово в субтитрах и тут же получить контекстный перевод на русский язык.
Создатели технологии добавили, что в основу разработки легло исследование, показавшее, что такой тип обучения позволяет наращивать словарный запас в 2,5 раза быстрее, чем стандартное заучивание слов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.