В России разработали «умные субтитры» для сериалов Netflix

Языковая школа Skyeng разработала систему умных субтитров и внедрила ее в онлайн-кинотеатры Netflix и Amazon Video. Об этом «Собака.ру» сообщила пресс-служба компании.

Отныне российские киноманы будут иметь возможность смотреть более 3000 фильмов и сериалов в оригинале даже с минимальным знанием английского - для этого необходимо выделить незнакомое слово в субтитрах и тут же получить контекстный перевод на русский язык.

 

Создатели технологии добавили, что в основу разработки легло исследование, показавшее, что такой тип обучения позволяет наращивать словарный запас в 2,5 раза быстрее, чем стандартное заучивание слов.

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