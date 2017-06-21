Трехкратный обладатель «Оскара» Дэниэл Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру

Легендарный британский актер, трехкратный обладатель премии «Оскар» Дэниэл Дэй-Льюис объявил о своем решении завершить актерскую карьеру. Об этом сообщил портал «Кинопоиск».

Заявление от имени актера сделала его официальный представитель: «Дэниэл Дэй-Льюис больше не будет работать актером. Он чрезвычайно благодарен коллегам и зрителям за все эти годы. Это личное решение, и ни он, ни его представители больше не будут давать никаких комментариев по этому вопросу».

Оскароносец Дэй-Льюис в актерских кругах известен своим чрезвычайно избирательным и серьезным подходом к выбору ролей. Помимо этого, британец предпочитает работать исключительно по методу Станиславского.

Он стал первым актером в истории «Оскара», получившим 3 премии киноакадемии в номинации «Лучшая мужская роль» за фильмы «Нефть» (2007), «Моя левая нога» (1989) и «Линкольн» (2012). Помимо них он еще 2 раза номинировался на высшую американскую кинематографическую премию в этой категории за роли в картинах «Во имя отца» (1993) и «Банды Нью-Йорка» (2002).

Последним фильмом с его участием станет «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона — фильм расскажет о непреклонном портном, обшивавшем королевскую семью и высокое общество Лондона 50-х. Премьера картины состоится в декабре 2017 года.

Фото: Shatterstock.