Константин Хабенский сыграет создателя игры в стиле «Ведьмака» в фильме Анны Меликян

Константин Хабенский сыграет главную роль в фильме «Фея», последнем в трилогии Анны Меликян. Об этом сообщил «Кинопоиск».

Новый проект Меликян расскажет о создателе игры «Коловрат», прототипа «Ведьмака», который начинает ощущать духовную связь с иконописцем Андреем Рублевым после того, как увидел одну из его работ.

Режиссер отметила, что фильмы получится современным, несмотря на религиозную составляющую сюжета. Элементы «Коловрата» будут вплетены в сюжет, а в качестве регрессий выступят путешествия в прошлые жизни, которые осуществляет герой под гипнозом.

Известно также, что бюджет новой картины составит 124 миллиона рублей: большая часть денег пойдет на создание дорогостоящих средневековых декораций и компьютерную графику.

Съемки «Феи» начнутся в октябре–ноябре этого года, а предположительно в мае 2019 года картина выйдет в прокат.

Напомним, первые две части трилогии Меликян, «Русалка» и «Звезда», вышли в 2007 и 2014 годах соответственно.