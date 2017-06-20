Константин Хабенский сыграет создателя игры в стиле «Ведьмака» в фильме Анны Меликян
Константин Хабенский сыграет главную роль в фильме «Фея», последнем в трилогии Анны Меликян. Об этом сообщил «Кинопоиск».
Новый проект Меликян расскажет о создателе игры «Коловрат», прототипа «Ведьмака», который начинает ощущать духовную связь с иконописцем Андреем Рублевым после того, как увидел одну из его работ.
Режиссер отметила, что фильмы получится современным, несмотря на религиозную составляющую сюжета. Элементы «Коловрата» будут вплетены в сюжет, а в качестве регрессий выступят путешествия в прошлые жизни, которые осуществляет герой под гипнозом.
Известно также, что бюджет новой картины составит 124 миллиона рублей: большая часть денег пойдет на создание дорогостоящих средневековых декораций и компьютерную графику.
Съемки «Феи» начнутся в октябре–ноябре этого года, а предположительно в мае 2019 года картина выйдет в прокат.
Напомним, первые две части трилогии Меликян, «Русалка» и «Звезда», вышли в 2007 и 2014 годах соответственно.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.