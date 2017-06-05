Вышел полный трейлер фильма Волобуева "Блокбастер" с Чиповской и Устиновой

Вторая кинолента автора "Холодного фронта", известного кинокритика Романа Волобуева, рассказывает историю девушки Лизы (Светлана Устинова), которую довели до нервного срыва коллеги по работе и собственный бойфренд. Она садится в первую попавшуюся машину и уезжает из Москвы, куда глаза глядят.

В главных ролях "Блокбастера" снялись Анна Чиповская и Светлана Устинова. Напомним, это не первое сотрудничество режиссера и актрис - они вместе работали в предыдущей картине "Холодный фронт". Правда, участие Анны Чиповской ограничилось саундтреком к фильму. Также в "Блокбастере" снова можно увидеть  Александра Молочникова и Светлану Ходченкову. 

 

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