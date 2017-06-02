«Город грехов» превратят в телесериал

В ближайшие год-полтора появится телесериал на основе графических романов Фрэнка Миллера «Город грехов». В роли шоураннера выступит Глен Мадзар, сделавший такие проекты, как «Щит» и «Ходячие мертвецы».

Создатели нового проекта заявляют, что многосерийный «Город грехов» будет отличаться от двух полнометражных фильмов Роберта Родригеса, Квентина Тарантино и Фрэнка Миллера, вышедшим на экраны в 2005 и 2014 годах. В частности, он станет ближе литературной первооснове — графическим романам Миллера.

Серия жестоких и натуралистичных комиксов «Город грехов» начала выходить в апреле 1991 года. Действие происходит в вымышленном городе Бэйзин на западе США, где господствуют банды, орудуют серийные убийцы, а человеческая жизнь не стоит и гроша.