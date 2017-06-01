Появился трейлер новой экранизации «Убийства в восточном экспрессе» Агаты Кристи

Cегодня в сети опубликовали трейлер фильма «Убийство в Восточном экспрессе» известного английского режиссера, автора аккуратных киноадаптаций шекспировских трагедий Кеннета Браны.

В новой экранизации детектива Агаты Кристы сыграли российский танцовщик, герой нашего майского номера Сергей Полунин, Пенелопа Крус, Мишель Пфайффер, Джонни Депп и Джуди Денч.

Продюсерами картины выступили Ридли Скотт, Саймон Кинберг и Марк Гордон. Выход «Убийства в Восточном экспрессе» в прокат назначен на ноябрь.