За прокат иностранных фильмов в России заставят платить не менее 5 миллионов рублей

В Министерстве культуры РФ разработали поправку, которая заставит зарубежных прокатчиков платить не менее 5 миллионов рублей за право показать фильм в российских кинотеатрах.

Сейчас стоимость прокатного удостоверения в России составляет всего 3,5 тысяч рублей. По словам министра культуры Владимира Мединского, увеличение сбора освободит прокат от «низкобюджетного иностранного кино», а также поможет привлечь дополнительные деньги для производства российских фильмов.

«В российский прокат выходит слишком много голливудских картин далеко не лучшего качества, которые отбирают зрителя у отечественного кино», — объяснял прежде Мединский. В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение правительства.