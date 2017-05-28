Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выиграл Приз жюри в Канне

Метафоричная картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» об одной несчастной по-своему семье выиграла Приз жюри в Канне. Это третья по престижности награда Каннского кинофестиваля. «Золотая пальмовая ветвь» ушла сатирическому фильму «Квадрат» Рубена Эстлунда. Гран-при кинофестиваля этого года досталось гей-драме «120 ударов в минуту» Робена Кампийо.

Диана Крюгер признана лучшей актрисой за свою роль в «Затемнении» Фатиха Акина. Лучшим актером стал Хоакин Феникс, сыгравший в «Тебя никогда здесь не было» Линн Рэмси.

София Коппола получила приз за лучшую режиссуру, она была представлена в конкурсе фильмом «Роковое искушение». «Золотая камера» (приз за лучший дебют) у фильма «Молодая женщина» Леонор Серай. Лучший сценарий — «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса и «Тебя никогда здесь не было» Линн Рэмси.

Фильм «Нелюбовь» — это история супружеской пары, которая готовится развестись. Их ненужный ни одному из родителей 12-летний сын, однажды бесследно исчезает (что родители не сразу замечают).

Новая лента Звягинцева была снята без государственного финансирования. Это российско-французский проект: с нашей стороны участвует Non-Stop Production, от Франции — кинокомпания Why Not Productions.

Продюсер фильма Александр Роднянский принял решение, что российские зрители должны увидеть ленту первыми в прокате. Поэтому в кинотеатрах ее начнут показывать уже с 1 июня.

Ранее сегодня также стало известно, что фильм «Теснота» россиянина Кантемира Балагова (ученика Александра Сокурова) получил на Каннском фестивале приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. Картина участвовала в параллельной программе «Особый взгляд»