Опубликован трейлер гуманистической драмы «Чудо» с Джулией Робертс и Оуэном Уилсоном

В сети появился первый трейлер фильма «Чудо», снятого по мотивам одноименного бестселлера нью-йоркской писательницы и журналистки Р. Дж. Паласио.

Главный герой фильма — мальчик по имени Август Пуллман, который редкой генетической аномалии родился фактически без лица. Ребенок перенёс три десятка операций, но все равно сильно отличается от ровесников, с которыми он вынужден столкнуться, перейдя в обычную школу после домашнего обучения. Главную роль в фильме сыграл юный артист Джейкоб Тремблэ, а его родителей — голливудские звезды Джулия Робертс и Оуэн Уилсон.

Картина Стивена Чбоски выйдет в международный прокат в ноябре текущего года.