Появился официальный трейлер седьмого сезона «Игры престолов»

Буквально накануне журнал Entertainment Weekly опубликовал несколько кадров нового сезона «Игры престолов». Кроме снимков сцен с Арьей Старк, Джоном Сноу и сжигающим все на своем пути Дрогоном, журнал разместил фотографии съемочного процесса.

Напомним, «Игра престолов» стартовала на HBO в 2011 году. Создатели вольной экранизации фэнтези-эпопеи Дж. Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени» получили 38 статуэток телевизионной премии «Эмми», установив абсолютный рекорд. Премьера седьмого сезона телешоу состоится 16 июля 2017 года.