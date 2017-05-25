Появился официальный трейлер седьмого сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал на своем Youtube-канале официальный трейлер седьмого сезона «Игры престолов».

 

Буквально накануне журнал Entertainment Weekly опубликовал несколько кадров нового сезона  «Игры престолов». Кроме снимков сцен с Арьей Старк, Джоном Сноу и сжигающим все на своем пути Дрогоном, журнал разместил фотографии съемочного процесса.

Напомним, «Игра престолов» стартовала на HBO в 2011 году. Создатели вольной экранизации фэнтези-эпопеи Дж. Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени» получили 38 статуэток телевизионной премии «Эмми», установив абсолютный рекорд. Премьера седьмого сезона телешоу состоится 16 июля 2017 года.

 

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