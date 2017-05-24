Новый киноремейк «Ангелов Чарли» выйдет в 2019 году

Студия Sony Pictures объявила, что новый киноремейк «Ангелов Чарли» выйдет в прокат в июле 2019 года. Режиссером и продюсером проекта назначена актриса Элизабет Бэнкс.

Оригинальный телесериал про троицу суперагенток вышел на канале ABC в 1976 году: главные роли тогда сыграли Фара Фосетт, Кейт Джексон и Жаклин Смит. Сериал выходил с 1976 по 1981 год, стал одним из символов женского эмпауэрмента в поп-феминизме. Его перезапуск в 2011-м оказался провальным: новый сезон закрыли после нескольких серий.

В 2000 году на экраны вышел успешный киноремейк «Ангелов Чарли» с Дрю Бэрримор (она также выступила продюсером), Люси Лью и Кэмерон Диас. Фильм принес в прокате 264 миллиона долларов. Сиквел «Ангелы Чарли: Только вперёд» был снят тремя годами позже и почти с такой же суммой кассовых сборов.