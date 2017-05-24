Рианна и Люпита Нионго снимутся в фильме по мотивам твита

Компания Netflix приступает к съемкам фильма с певицей Рианной и обладательницей «Оскара» 2014 года за роль в «12 лет рабства», кенийской по происхождению актрисой Люпитой Нионго.

Идея сценария картины возникла после ставшей популярной фотографии, сделанной на модном показе Miu Miu в 2014 году. Под снимком в твиттере тогда появился комментарий: «Рианна будто обводит вокруг пальца богатых белых мужчин, а ее подруга Люпита — продвинутый программист, который помогает ей».