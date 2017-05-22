Скорее всего, мы обречены увидеть сиквел одного из наиболее известных советских фильмов восьмидесятых, культовой драмеди Карена Шахназарова «Курьер».Сценарная заявка на «Курьера-2017» опубликована, а Федор Дунаевский, сыгравший заглавную роль в оригинальной картине, готов участвовать.

В центре сюжета сиквела — семнадцатилетняя дочь главного героя, «радикальная феминистка», постоянно конфликтующая с матерью, Катей Кузнецовой(Анастасия Немоляева в оригинальной картине). В результате последняя вынуждена обратиться к отцу дочери, с которым давно в разводе.

Напомним, премьера смелого даже по меркам разгоравшейся перестройки фильма «Курьер» состоялась 29 декабря 1986 года. «Курьер» был признан лучшим фильм года по опросу читателей журнала «Советский экран», став одним из лидеров проката СССР, а впоследствии — позднесоветской классикой, любимой и теми, кто родился задолго после выхода фильма на экраны.