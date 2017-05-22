Дневник Каннского кинофестиваля-2017

20 мая

На третий день фестиваля, я встретила Тильду Суинтон, Джейка Джилленхола и Пола Дано. Все они играют в фильме”Окча” (трейлер картины мы публиковали тут).

Этот семейный фильм о дружбе девочки по имени Мича и её свинки Окчи, которую мясная корпорация во главе с Люси Мирандо (Тильда Суинтон) хочет пустить на сосиски. Фильм не стал прорывом в сценарном плане, но актёрские работы все, как на подбор, отличные. Героиня Тильды хоть и негативный персонаж, но довольно харизматичный. Джейк Джилленхол в своём безумном образе шоумена заставит вас то улыбаться, то ёжиться от отвращения. Пол Дано, как всегда, приятнейший парень, помогает Миче спасти свинку, хоть и бегает в балаклаве. Фильм выйдет на Нэтфликсе уже через месяц, советуем дождаться конца титров, там будет важная сцена.

И еще один фильм, который я успела посмотреть — «Лица, деревни» легендарной Аньес Варды и фотографа JR. Эта внеконкурсная документальная картина, но будь она в конкурсе, обязательно бы взяла какой-нибудь приз. 88-летняя Аньес и 34-летний JR путешествуют по окраинам Франции, встречают разных людей, общаются с ними о жизни, а затем оставляют их портреты на различных зданиях. Очень трогательный и душевный фильм, полный любви к людям, животным и к жизни в целом. Зал стоя встречал Варду аплодисментами, для французского кино она культовая личность, ну а после фильма овации раздавались на протяжении 10 минут. Сама режиссер этого жутко стеснялась, от чего все аплодировали еще больше. Надеемся, что фильм доберётся до России, хочется, чтобы как можно больше людей заразились этой добротой и теплом.