В Каннах 17 мая начался 70-й юбилейный Каннский международный кинофестиваль. Наши друзья из кинопрокатной компании A-ONE FILMS — именно им мы обязаны за прокат европейского фестивального кино в России — ведут прямой репортаж с Лазурного берега.
Дневник Каннского кинофестиваля-2017
20 мая
На третий день фестиваля, я встретила Тильду Суинтон, Джейка Джилленхола и Пола Дано. Все они играют в фильме”Окча” (трейлер картины мы публиковали тут).
Этот семейный фильм о дружбе девочки по имени Мича и её свинки Окчи, которую мясная корпорация во главе с Люси Мирандо (Тильда Суинтон) хочет пустить на сосиски. Фильм не стал прорывом в сценарном плане, но актёрские работы все, как на подбор, отличные. Героиня Тильды хоть и негативный персонаж, но довольно харизматичный. Джейк Джилленхол в своём безумном образе шоумена заставит вас то улыбаться, то ёжиться от отвращения. Пол Дано, как всегда, приятнейший парень, помогает Миче спасти свинку, хоть и бегает в балаклаве. Фильм выйдет на Нэтфликсе уже через месяц, советуем дождаться конца титров, там будет важная сцена.
И еще один фильм, который я успела посмотреть — «Лица, деревни» легендарной Аньес Варды и фотографа JR. Эта внеконкурсная документальная картина, но будь она в конкурсе, обязательно бы взяла какой-нибудь приз. 88-летняя Аньес и 34-летний JR путешествуют по окраинам Франции, встречают разных людей, общаются с ними о жизни, а затем оставляют их портреты на различных зданиях. Очень трогательный и душевный фильм, полный любви к людям, животным и к жизни в целом. Зал стоя встречал Варду аплодисментами, для французского кино она культовая личность, ну а после фильма овации раздавались на протяжении 10 минут. Сама режиссер этого жутко стеснялась, от чего все аплодировали еще больше. Надеемся, что фильм доберётся до России, хочется, чтобы как можно больше людей заразились этой добротой и теплом.
19 мая
На следующий день фестиваля я встретила актрис Мишель Уильямс и Джулиану Мур перед пресс-конференцией фильма “Мир, полный чудес”, о котором критик весьма неплохо отзываются. Затем встречали нашу российскую команду — Андрея Звягинцева с кастом фильма «Нелюбовь». Его картина произвёла на нас очень сильное впечатление, как и на многих наших знакомых на фестивале. В центре сюжета семейная пара на грани развода. Главные герои — Женя и Борис так заняты выяснением отношений и своими новыми партнёрами, что им совсем нет дела до сына, двенадцатилетнего Алёши. Нелюбовь царит в их разваливающейся семье и мальчик принимает решение бежать из дома. Большую часть фильма занимают поиски Алёши, за время которых мы узнаем, что эта своеобразная эстафета нелюбви тянется уже давно. После фильма хочется обнять своих близких, ценить еще больше то, что имеешь, и верить, что люди станут мудрее и остановят эстафету нелюбви. Надеемся, что жюри не оставит фильм без наград, он действительно достойный. Кстати, с 1 июня фильм покажут в российских кинотеатрах, так что советуем не пропустить.
18 мая
Мой день на фестивале начинается с того, что я бегу в фестивальный дворец занимать очередь рядом с пресс-залом, чтобы успеть сфотографировать любимых актёров и получить автографы. Приходить надо заранее, иначе все лучшие места будут заняты. Поэтому я прихожу за час и пока мне везёт. Уже удалось получить автографы и сделать фото со своими любимчиками. В первый день поймала актрис фильма открытия “Призраков Исмаэля” - прекрасных француженок Марион Котийяр и Шарлотту Генсбур. А после посчастливилось встретить легендарного итальянского режиссера Паоло Соррентино, чьи “Молодость” и “Великую красоту” мы показывали в России. Самым забавным, пожалуй, был случай с Джессикой Честейн, она давала автограф, а её парикмахер сзади в это время поправлял ей укладку, но актрису это ничуть не останавливало.
17 мая
В этом году программа фестиваля отличная, как и состав жюри, оно и понятно — фестиваль юбилейный. В основном конкурсе фильмы Михаэля Ханеке, Франсуа Озона, Йоргоса Лантимоса, Софии Копполы и других признанных режиссеров. Особенно стоит отметить, что в этом году и русские режиссеры в конкурсе: Андрей Звягинцев с «Нелюбовью», Сергей Лозница с «Кроткой», а в параллельной программе работа ученика Александра Сокурова — картина «Теснота» Кантемира Балагова.
Председатель жюри — режиссер Педро Альмодовар, компанию ему составляют актриса Джессика Честейн, итальянский режиссер Паоло Соррентино, актёр Уилл Смит, китайская суперзвезда Фань Бинбин и другие.
Попасть на фестиваль обычному зрителю довольно сложно, но возможно. Канны в этом плане менее доступны, по сравнению с тем же Берлинале, где билеты на фестивальные показы можно купить. На лазурном же берегу так просто кино не посмотреть, надо иметь аккредитацию: например, журналистскую или маркет. У нас аккредитация маркет, так как мы смотрим здесь кино и выбираем фильмы, которые впоследствии выпускаем в прокат в России. Так, например, мы уже купили фильм Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя» с Колином Фаррелом и Николь Кидман, который покажем в России осенью. Грек покорил зрителей своим «Лобстером», поэтому мы с нетерпением ждём его новую работу. Премьера фильма на фестивале состоится уже совсем скоро — 22 мая.
Кстати, все премьеры фильмов из Основной программы проходят в фестивальном дворце, перед ним звезды позируют на красной дорожке для огромного количества фотографов. Селфи на красной дорожке запрещены администрацией, но никого это особо не останавливает: всем хочется запечатлеть такой исторический момент. На премьерных показах звёзды могут сидеть в двух рядах от обычных зрителей, но попасть на эти премьеры проблематично, даже если вы участник фестиваля: билетов на всех не хватает, поэтому часто можно встретить людей с табличками рядом с дворцом, которые просят билет. Продюсер Александр Роднянский в своём инстаграме написал, что стоимость билетов на премьеру “Нелюбви” дошла до 4000 евро у перекупщиков. Так что это вам не шутки.
Дневник ведет: Виктория Лымарь
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