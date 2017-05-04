Алексей Учитель о критике «Матильды»: «В пошлости меня обвиняют впервые»

Режиссер Алексей Учитель ответил на критику фильма «Матильда», которую озвучил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Иларион. Представитель РПЦ назвал ленту о любви балерины Матильды Кшесинской и Николая II «апофеозом пошлости».

Учитель заявил, что в пошлости его обвиняют впервые. «Мне, как и любому режиссеру, приходится мириться с тем, что среди моих зрителей есть люди со вкусами Поклонской, Милонова и митрополита Илариона. Кино, как и любое массовое искусство, объединяет всех. Это хорошо. Плохо, когда чье-то особое мнение может помешать увидеть кино всем остальным», — заявил режиссер.

Известно, что митрополита и режиссера связывают приятельские отношения. Учитель также отметил, что Иларион был одним из немногих, кого допустили к просмотру картины после предварительного монтажа. Представитель церкви стал первым человеком, кому не понравилась «Матильда».

Напомним, что премьера «Матильды» назначена на 6 октября 2017 года. Она пойдет в Мариинке – и станет первой кинопремьерой в современной истории театра.