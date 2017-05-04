Почему фильм вдруг про балет, причем с такой любовью и лаской? Вы настоящий балетоман?

Я никогда им не был. Просто ходил на балет как любой обыватель, раз в три года. Но в какой-то момент меня цепануло, и я подумал, что жажду оказаться за кулисами и посмотреть, как там все устроено. Мне хотелось увидеть этих людей ближе, пожить с ними чуть-чуть. Я говорил о вероятном проекте с несколькими сценаристами — все отвечали «Да, круто», но ничего не происходило. Пока в один прекрасный день я не обсудил его с петербуржцем Ильей Тилькиным. Он сказал: «Через два дня будет подача заявок в Фонде кино». И мы за ночь, чтобы успеть к сроку, по скайпу сочинили очень хороший синопсис. Дальше идею начала развивать замечательная сценаристка Настя Пальчикова, а нам открыли двери Большого театра. За время подготовки картины там сменилось руководство: ушел Иксанов, появился Урин, и нам надо было убедить Владимира Георгиевича, что мы не желтая пресса, — сразу после истории с кислотой. Нас там никто не хотел. Но я ходил на спектакли, стал смотреть их из-за кулис, как всегда хотел, начал дружить с балетными. Потихоньку я втянулся и полюбил этот мир. Потому что кроме мышц и натруженных пальцев в балете есть законченная красота, за которой кровь, пот и слезы должны спрятаться. Это в тысячу раз тяжелее, чем любой спорт. Ты не можешь показать труд, он должен раствориться, когда выходишь на сцену.

А как в фильме появилась Алиса Бруновна Фрейндлих?

В сценарии была написана роль для выдающейся женщины. Она в годах, вздорная, тяжелая, гениальная. Жестокая, но способная на любовь. Таких актрис уже почти не осталось, это поколение уходит. Много лет назад я снимал Алису Бруновну (в «Подмосковных вечерах». — Прим. ред.), и у нас достаточно теплые отношения. Сейчас все время спрашивают: «Как вам удалось заполучить Фрейндлих?» Но зачем уговаривать актрису, если ты даешь ей хорошую роль? Уламывать большого артиста и ползать на коленях приходится, если ты предлагаешь сыграть халтуру. А уж кто-кто, а Алиса Бруновна может отличить хорошую роль от плохой. Как и положено серьезному профессионалу, она пошла в Вагановскую академию — подсматривать за педагогами. Ведь они по-другому ходят, у них своя манера говорить, ругать и хвалить. Когда мы начали снимать, для нее уже не было загадкой, кто эти люди и что они делают.