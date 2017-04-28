В сети появился видеопролог фильма «Чужой: Завет»

 

В интернете появился трейлер фильма «Чужой: Завет», начало проката которого намечено на 18 мая. Режиссер Ридли Скотт рассказывает, что в трехминутном ролике зритель видит то, что происходило между событиями, показанными в «Прометее», и началом фильма «Чужой: Завет». В фильме этих кадров не будет.

Герои — Дэвид (Майкл Фассбендер) и Элизабет (Нуми Рапас) – отправляются на планету создателей человечества. Они — двое выживших после обнаружения смертельного инопланетного патогена и контакта с Создателями, в ходе которого был уничтожен корабль «Прометей» и погиб экипаж. Дэвид и Элизабет спасаются и улетают на корабле Создателей на их родную планету, которая оказывается не такой дружелюбной, как они ожидали.

По материалам «Фонтанки.ру»

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