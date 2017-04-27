Дэвид Финчер снимет «Войну миров Z» с Бредом Питтом

Дэвид Финчер срежиссирует продолжение фильма о зомби-апокалипсисе «Война миров Z». Как и в оригинальной картине, главную роль в сиквеле сыграет Бред Питт.

Выход постапокалиптического боевика был запланирован на июнь 2017 года, но съемки отложились из-за бракоразводного процесса Питта с Анджелиной Джоли. Новая дата премьеры «Войны миров Z» пока не называется.

Добавим, что в основу сюжета «Войны миров Z» положен одноименный роман Майкла Брукса о бывшем сотруднике ООН Джерри Лэйне (Питт), который пытается предотвратить нашествие оживших мертвецов.

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