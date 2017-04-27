Главный публицист-мистификатор страны не так давно переквалифицировался в кинокритика по наглой просьбе телеканала «Кино ТВ». Каждую неделю Александр Глебович, в духе асфальтоукладочного катка, проходится по одному из шедевров кинематографа — сегодня это «Апокалипсис» Мела Гибсона.
Александр Невзоров: «История — это всегда фантазии на тему прошлого»
«Апокалипсис» Мела Гибсона — великолепная фантазия на тему устройства человека. Но воспринимать его как нечто финальное, как нечто заключительное по части достоверности я бы предостерёг. Все эти люди прошлого (если бы вы имели счастье с ними пообщаться, с реальными людьми 15-го века), они бы, конечно, произвели на вас впечатление шизофреников. Разница в развитии, разница представлений и диктуемых этими представлениями действий настолько разительна, что представить себе невозможно. Тем не менее, мы видим в этом фильме блистательный анализ того, что такое вообще человек. Ведь это 15-й век. Мозг к тому времени уже абсолютно анатомически сформировался. Он сформировался гораздо раньше, за многие сотни тысяч лет до событий, описанных в «Апокалипсисе».
Мозг тех майя, которые показаны в этом фильме — ровесник Леонардо да Винчи, ровесник Коперника. То есть мы говорим о весьма современном продукте, который находился в головах этих безумных людей, искренне считавших, что вырыванием сердец, сдиранием и нагромождением трупов можно воздействовать на реальность, можно уговорить богов улучшить урожайность тыкв или вообще как-то содействовать плодоносности. И, тем не менее, несмотря на всю свою декоративность, это сказочно интересный фильм, потому что он в общем-то пытается докопаться до правды о звериной природе человека, о его звериной сути и о несовершенстве его мозга.
Итак, представьте себе обычный череп человека и возьмите череп человека XI-XV веков. Вы увидите в общем не грандиозные, но довольно заметные различия. Маленькие бугорки на черепе, к которым крепятся мышцы, они совершенно разные. И за несколько веков они успели измениться, потому что у людей прошлого даже мимика была абсолютно другой. Не забывайте, что это люди, которые боялись друг друга. Это люди, которые не могли как современные люди подпустить своего визави на какое-то близкое расстояние. Они с начальством, со жрецами, всадниками, теми, кто находился в отдалении от них, вынуждены были общаться с помощью очень сильно утрированной мимики.
Если бы вы увидели сегодня реальных людей прошлого, то конечно же ничего общего с той мимической маской, с той мимической картиной, которую мы показываем сегодня друг другу, вы бы не наблюдали. Надо понимать, что всегда, где мы имеем дело с так называемой историей, мы имеем дело с фантазиями на тему прошлого. И чем дотошнее попытки это воссоздать, чем больше попытки убедить зрителя в том, что это именно так, тем эти попытки выглядят смешнее. И, тем не менее, фильм блистательный, потому что фильм показывает ту легкость, с которой человек пересекает границу обратно по эволюционной лестнице, с какой лёгкостью возвращается в своё животное состояние, в состояние того стайного животного, которое занималось каннибализмом, убийствами, промискуитетом, собиранием падали. И, несмотря на романтические нотки, которые есть в данной картине, мы видим, в общем, отношения животных, конечно. Все материалы передачи «Искусство лгать» с Александром Невзоровым ищите тут.
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