Александр Невзоров: «История — это всегда фантазии на тему прошлого»

Мозг тех майя, которые показаны в этом фильме — ровесник Леонардо да Винчи, ровесник Коперника. То есть мы говорим о весьма современном продукте, который находился в головах этих безумных людей, искренне считавших, что вырыванием сердец, сдиранием и нагромождением трупов можно воздействовать на реальность, можно уговорить богов улучшить урожайность тыкв или вообще как-то содействовать плодоносности. И, тем не менее, несмотря на всю свою декоративность, это сказочно интересный фильм, потому что он в общем-то пытается докопаться до правды о звериной природе человека, о его звериной сути и о несовершенстве его мозга.

Итак, представьте себе обычный череп человека и возьмите череп человека XI-XV веков. Вы увидите в общем не грандиозные, но довольно заметные различия. Маленькие бугорки на черепе, к которым крепятся мышцы, они совершенно разные. И за несколько веков они успели измениться, потому что у людей прошлого даже мимика была абсолютно другой. Не забывайте, что это люди, которые боялись друг друга. Это люди, которые не могли как современные люди подпустить своего визави на какое-то близкое расстояние. Они с начальством, со жрецами, всадниками, теми, кто находился в отдалении от них, вынуждены были общаться с помощью очень сильно утрированной мимики.