Стало известно, когда выйдет мультфильм Уэса Андерсона

Мультфильм Уэса Андерсона «Собачьего острова» появится в в американском прокате 20 апреля 2018 года.

Сюжет картины основан на истории о том, как в Японии маленький мальчик ищет свою пропавшую собаку. Над фильмом работает звездный состав: Билл Мюррей, Джефф Голдблум, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, а также Скарлетт Йоханссон, Йоко Оно и другие.

В сети также опубликовали постер проекта: