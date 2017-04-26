Стало известно, когда выйдет мультфильм Уэса Андерсона
Мультфильм Уэса Андерсона «Собачьего острова» появится в в американском прокате 20 апреля 2018 года.
Сюжет картины основан на истории о том, как в Японии маленький мальчик ищет свою пропавшую собаку. Над фильмом работает звездный состав: Билл Мюррей, Джефф Голдблум, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, а также Скарлетт Йоханссон, Йоко Оно и другие.
В сети также опубликовали постер проекта:
Ранее Андерсон выложил тизер «Собачьего острова»: в ролике можно увидеть режиссера и Нортона, который звучивает пса Рекса — анимированный зверь тоже появляется в кадре.
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