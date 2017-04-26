Стало известно, когда выйдет девятая часть «Звездных войн»

Премьера девятой части «Звездных войн» назначена на 24 мая 2019 года, сообщается на официальном сайте проекта.

Известно, что картина «Звездные войны: Эпизод IX» станет заключительной в третьей трилогии саги. Режиссировать ее будет Колин Треворроу, который работал над «Миром юрского периода».

Добавим, что сейчас к выходу готовится восьмая часть — премьера эпизода «Звездные войны: Последний джедай» (Star Wars: The Last Jedi) назначена на 15 декабря 2017 года. Известно, что действие саги будет разворачиваться непосредственно после событий, показанных в предыдущей части.

Отметим, что Кэрри Фишер перед смертью успела завершить съемки в новой части киноэпопеи. Знаменитая актриса сыграла в фильме роль принцессы Леи. Также в съемках приняли участие Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек и Адам Драйвер.

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