Минкультуры не будет снимать с проката «Матильду» из-за экспертизы Поклонской

При выдаче прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя «Матильда» Министерство культуры не будет учитывать экспертное заключение, которое было выполнено по просьбе депутата Госдумы Натальи Поклонской.



«Оно сделано, не видя фильма, что это за заключение?», — отметил первый замминистра Владимир Аристархов.

Напомним, что накануне эксперты проверили фильм Алексея Учителя «Матильда». Они объявили ленту оскорблением чувств верующих, так как в картине о любви балерины Матильды Кшесинской и Николая II факты подменяются «художественным вымыслом», а император предстает как «неадекватный и нравственно растленный человек».

В заключении экспертизы сказано, что фильм нельзя допускать к публичной демонстрации «связи с высокой степенью провокативности и уничижения». Поклонская уже направила запрос в Генеральную прокуратуру.

Учитель в ответ заявил, что он «устал от войны госпожи Поклонской». «Вместо того, чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления», — сказал режиссер.