Минкультуры не будет снимать с проката «Матильду» из-за экспертизы Поклонской

При выдаче прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя «Матильда» Министерство культуры не будет учитывать экспертное заключение, которое было выполнено по просьбе депутата Госдумы Натальи Поклонской.

«Оно сделано, не видя фильма, что это за заключение?», — отметил первый замминистра Владимир Аристархов.

Напомним, что накануне эксперты проверили фильм Алексея Учителя «Матильда». Они объявили ленту оскорблением чувств верующих, так как в картине о любви балерины Матильды Кшесинской и Николая II факты подменяются «художественным вымыслом», а император предстает как «неадекватный и нравственно растленный человек».

В заключении экспертизы сказано, что фильм нельзя допускать к публичной демонстрации «связи с высокой степенью провокативности и уничижения». Поклонская уже направила запрос в Генеральную прокуратуру.

Учитель в ответ заявил, что он «устал от войны госпожи Поклонской». «Вместо того, чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления», — сказал режиссер. 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Из фильма «Матильда» Учителя сделают сериал

Мединский заявил, что претензии к «Матильде» — это «вакханалия демократии»

Учитель о нападках на «Матильду»: «Я вынужден отвлекаться на бред и оскорбления»

Разработан закон, защищающий посетителей театров и музеев от религиозных активистов

«Провокативность и уничижение»: эксперты объявили «Матильду» Учителя оскорблением чувств верующих

В сети появился второй трейлер «Матильды» Учителя

Кинематографисты написали открытое письмо в защиту фильма «Матильда»

Учитель пожалуется на Поклонскую в прокуратуру