Из фильма «Матильда» Учителя сделают сериал

Из фильма «Матильда» сделают сериал – его покажут в эфире Первого канала в 2018 году, после того, как завершится прокат ленты. Об этом рассказал режиссер Алексей Учитель.

Учитель также отметил, что уже закончил монтаж и озвучку «Матильды». Полностью работа над картиной будет завершена через месяц-полтора. Премьера ленты назначена на 6 октября.

Напомним, что эксперты проверили фильм Алексея Учителя «Матильда» по просьбе депутата Госдумы Натальи Поклонской. Они объявили ленту оскорблением чувств верующих, так как в картине о любви балерины Матильды Кшесинской и Николая II факты подменяются «художественным вымыслом», а император предстает как «неадекватный и нравственно растленный человек».

В заключении экспертизы сказано, что фильм нельзя допускать к публичной демонстрации «связи с высокой степенью провокативности и уничижения». Поклонская уже направила запрос в Генеральную прокуратуру.

Учитель в ответ заявил, что он «устал от войны госпожи Поклонской». «Вместо того, чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления», — сказал режиссер.