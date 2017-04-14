В сети появился первый тизер новых «Звездных войн»

В сети появился первый тизер восьмого эпизода саги «Звездные войны», который называется «Последний джедай».

 

На широкие экраны эпизод «Звездные войны: Последний джедай» (Star Wars: The Last Jedi) выйдет 15 декабря 2017 года. Известно, что действие саги будет разворачиваться непосредственно после событий, показанных в предыдущей части.

Добавим, что Кэрри Фишер перед смертью успела завершить съемки в новой части киноэпопеи. Знаменитая актриса сыграла в фильме роль принцессы Леи. Также в съемках приняли участие Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек и Адам Драйвер.

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