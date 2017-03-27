В сети появился новый трейлер пятых «Пиратов Карибского моря»

Кинокомпаня Disney выпустила четвертый по счету трейлер фильма «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки» — очередной части про приключения харизматичного капитана Джека Воробья.

На этот раз героя Джонни Деппа разыскивает капитан Салазар и его команда призрачных моряков, которые решили уничтожить всех пиратов Карибского моря. Мрачного антагониста сыграет Хавьер Бардем — его можно увидеть в новом ролике.

Также в проекте участвуют Пол Маккартни, Кая Скоделарио, Кристоф Вальц, Брэнтон Туэйтс и Орландо Блум.

Фильм выйдет в широкий прокат 24 мая 2017 года.