В сети появился трейлер третьего сезона «Фарго» с Юэном МакГрегором в главной роли. Он сыграет сразу двух братьев: старшего — успешного безнесмена, и младшего — облысевшого и пузатого неудачника.

Известно, что действие новых серий телешоу будет происходить в 2010 году – спустя несколько лет после событий, описанных в первом сезоне.

Помимо МакГрегора в сериале появятся звезда «Исчезнувшей» Кэрри Кун, «королева крика» из фильмов ужасов «Пункт назначения» и «Доказательство смерти» Мэри Элизабет Уинстед и Дэвид Тьюлис.

Премьера третьего сезона назначена на 19 апреля.