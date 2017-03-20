Стало известно, когда выйдет документальный фильм «Эпоха танцев» об истории техно-революции

Премьера фильма об истории техно-революции «Эпоха танцев» пройдет в конце марта в Петербурге и Москве.

Ленту снял режиссер фильма, латвийский музыкальный журналист Виктор Буда. Создатели называют «Эпоху танцев» первой в мире задокументированной историей техно-революции: от авангардных техно-вечеринок в Европе до советских рейвов.

В фильме снялись создатели и новаторы культуры, среди которых один из отцов-основателей техно Деррик Мэй, легенда немецкой электронной музыки Westbam, Алексей Хаас, Артемий Троицкий, Игорь Шулинский, Евгений Рудин (DJ Грув) и многие другие.

28 марта «Эпоху танцев» покажут в московском Каро 11 Октябрь», а 30 марта — в кинотеатре «Каро 7 Лигов» в Петербурге, после чего картина выйдет в широкий прокат.