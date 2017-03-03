Продюсер «Безумцев» снимет сериал о династии Романовых для Amazon

Сценарист и режиссер сериалов «Безумцы» и «Оранжевый — новый черный» Мэттью Вайнер снимет для онлайн-кинотеатра Amazon телешоу The Romanoffs о людях, которые считают себя потомками царской семьи.

Вайнер рассказал, что это будет настоящая антология, состоящая из восьми частей. У каждого эпизода будут свои сюжетная линия и актерский состав. Известно, что съемки будут проходить не только в США, но и в других странах.

Вайнер также сообщил, что в сериале снимутся актеры, которые играли в «Безумцах», но детали не уточнил.

Бюджет The Romanoffs оценивается в 50 миллионов долларов. Ожидается, что сериал выйдет уже весной 2018 года.

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