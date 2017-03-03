В сети появился первый трейлер перезапуска «Утиных историй»

 

На YouTube –канале компании Disney появился первый трейлер перезапущенного мультсериала «Утиные истории». Герои 90-х появятся на экранах уже этим летом.

В перезапуске нас ждут знакомые герои: пожилой и очень богатый селезень Скрудж Макдак и его непоседливые племянники-утята Билли, Вилли и Дилли и их сестра Поночка, а также Дональд Дак, летчик Зигзаг Маккряк и другие.

Новые «Утиные истории» уместятся в 21 получасовую серию. Также Disney выпустит два дополнительных эпизода часового хронометража.

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