В сети появился первый трейлер перезапуска «Утиных историй»

На YouTube –канале компании Disney появился первый трейлер перезапущенного мультсериала «Утиные истории». Герои 90-х появятся на экранах уже этим летом.

В перезапуске нас ждут знакомые герои: пожилой и очень богатый селезень Скрудж Макдак и его непоседливые племянники-утята Билли, Вилли и Дилли и их сестра Поночка, а также Дональд Дак, летчик Зигзаг Маккряк и другие.

Новые «Утиные истории» уместятся в 21 получасовую серию. Также Disney выпустит два дополнительных эпизода часового хронометража.