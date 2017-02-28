Netflix покажет шесть сериалов Александра Цекало

Американский онлайн-кинотеатр Netflix впервые купил права на показ российских сериалов.

Netflix покажет телешоу «Мажор», «Метод», «Саранча», «Фарца», «Территория» и «Спарта», которые выпустил продюсерский центр «Среда» — его возглавляет Александр Цекало.

Цекало рассказал, что сейчас будет производиться американская версия «Мажора». И добавил, что коллеги из США были удивлены качеством российских сериалов при их стоимости: в нашей стране на производство одной серии уходит примерно 350 тысяч долларов, а в США — более чем 1,5 млн долларов.

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