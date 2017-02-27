LIVE: премия «Оскар»-2017

В ночь с 26 на 27 февраля в Лос-Анджелесе в кинотеатре Kodak будут оглашены имена лауреатов премии «Оскар-2017». Со списком номинантов можно ознакомиться тут, а мы будем вести для вас прямую трансляцию с главной кинопремии мира.

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