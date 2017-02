В сети появился короткий ролик с финалами полусотни оскароносных фильмов

В сети появился полутораминутный ролик, в котором монтажер объединил 45 финалов оскароносных фильмов с 1970-х годов по наше время.

Каждое десятилетие представлено несколькими картинами. Так, в видео можно увидеть последние сцены фильмов «Титаник», «Форрест Гамп», «Крестный отец», «Молчание ягнят», «Бердмэн» и других под песню The Middle of the World Николаса Брителла из ленты «Лунный свет».

Добавим, что вручение премии «Оскар-2017» состоится 26 февраля в Лос-Анджелесе. Американская киноакадемия искусств уже назвала номинантов на главную кинопремию года.