Организация

Берлинале один из самых доступных кинофестивалей для обычных зрителей. Билеты на показ можно приобрести в кассах фестиваля, даже если вы не имеете отношения к киноиндустрии. Стоят они, правда, дороже, обычных (тут цены на билеты в кино вообще в среднем в два раза выше, чем в России) и за ними выстраиваются довольно большие очереди. Если вдруг вы решите заглянуть на Берлинале, лучше подготовиться заранее.

У нас, как у активных участников кинофестиваля, есть фестивальный бейдж. Чтобы его получить, нужно было заранее подать заявку на получение аккредитации. Всего, помимо журналистской, их три: обычная фестивальная, рыночная и фестивальная+рыночная. Они различаются не только по возможностям, но и по стоимости.

Каждое утро мы приходим, чтобы получить билеты на фильмы на сегодняшний и завтрашний день. Офис открывается в 8:30, но люди приходят заранее, потому что спрос очень высокий. Мы обычно приходим за час до открытия и попадаем примерно в середину очереди. После этого можно здесь же поработать (благо есть вай-фай), выпить кофе и перекусить.

Утром обычно показы для журналистов, днем пресс-конференции, а вечером премьеры фильмов с красными дорожками и всем прилагающимся. В отличие от Канн, немцы не особо переживают насчет вечерних нарядов и приходят в кино, в чем удобно. За исключением звезд, конечно. Мы тоже решили, что лучше одеться потеплее и не рисковать. Красота, конечно, требует жертв, но хватит и прекрасных актрис в открытых платьях, на которых холодно смотреть.