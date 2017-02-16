В столице Германии проходит один из главных кинофестивалей мира категории А — Берлинале. Наши друзья из кинопрокатной компании A-ONE FILMS, привозящей в Россию европейское фестивальное кино, побывали на нем и записали свои впечатления: как попасть на показы, получить автографы звезд и релизов каких картин стоит ждать.
Дневники Берлинале: Как проходит 67-ый кинофестиваль
Организация
Берлинале один из самых доступных кинофестивалей для обычных зрителей. Билеты на показ можно приобрести в кассах фестиваля, даже если вы не имеете отношения к киноиндустрии. Стоят они, правда, дороже, обычных (тут цены на билеты в кино вообще в среднем в два раза выше, чем в России) и за ними выстраиваются довольно большие очереди. Если вдруг вы решите заглянуть на Берлинале, лучше подготовиться заранее.
У нас, как у активных участников кинофестиваля, есть фестивальный бейдж. Чтобы его получить, нужно было заранее подать заявку на получение аккредитации. Всего, помимо журналистской, их три: обычная фестивальная, рыночная и фестивальная+рыночная. Они различаются не только по возможностям, но и по стоимости.
Каждое утро мы приходим, чтобы получить билеты на фильмы на сегодняшний и завтрашний день. Офис открывается в 8:30, но люди приходят заранее, потому что спрос очень высокий. Мы обычно приходим за час до открытия и попадаем примерно в середину очереди. После этого можно здесь же поработать (благо есть вай-фай), выпить кофе и перекусить.
Утром обычно показы для журналистов, днем пресс-конференции, а вечером премьеры фильмов с красными дорожками и всем прилагающимся. В отличие от Канн, немцы не особо переживают насчет вечерних нарядов и приходят в кино, в чем удобно. За исключением звезд, конечно. Мы тоже решили, что лучше одеться потеплее и не рисковать. Красота, конечно, требует жертв, но хватит и прекрасных актрис в открытых платьях, на которых холодно смотреть.
Звезды
У нас нет доступа на пресс-конференции, но никто не мешает ждать звезд у черного входа, вместе с толпой фанатов, фотографов, обычных зевак и всем, кому не лень. Занятие это не из легких: на улице бывает ощутимо холодно. Чтобы наверняка увидеть любимого артиста необходимо приходить хотя бы минут за 40 и опять занимать очередь. Но когда видишь своих кумиров вживую, понимаешь, что ожидание того стоит.
Кстати, сами немцы – народ практичный, они приходят ждать звезд в термоодежде и с термосами с горячими напитками. Я спасаюсь чаем и кофе из «Старбакса», который расположился через дорогу от отеля Grand Hyatt, где проходят пресс-конференции, а я терпеливо жду звезд.
За первую половину фестиваля удалось сфотографировать председателя нынешнего жюри режиссера Пола Верховена, одного из членов жюри актера Диего Луну, режиссера Дэнни Бойла, актрису Лору Линни, актеров Стива Кугана, Киллиана Мерфи, Стэнли Туччи, Арми Хаммера и других.
Фильмы
Мне уже удалось посмотреть шесть фильмов из основной конкурсной программы. Первым был фильм-открытия фестиваля – байопик «Джанго». Картина Этьена Комара рассказывает о событиях в оккупированной немцами Франции 1943 года. В центре сюжета – гениальный гитарист-цыган Джанго Рейнхардт, который своей игрой на гитаре заставит танцевать любого. Но у немцев на него, конечно, свои планы. Довольно стандартный фильм про войну о том, что все мы с вами и так уже много раз видели. Поэтому останавливаться подробно на нем не будем.
Следующий в списке – The Dinner. Экранизация одноименного романа писателя Хермана Коха режиссером Ореном Муверманом может похвастаться довольно громкими именами: Ричард Гир, Лора Линни, Ребекка Холл и Стив Куган. Две супружеские пары собираются на семейный ужин в дорогом ресторане, чтобы решить сложный вопрос. Их дети совершили ужасное преступление и теперь стоит выбор: покрывать подростков (ведь они совсем юные и ничего не понимают) или во всем сознаться полиции. Борьба совести и родительского долга разделяет главных героев и раскрывает тайны каждого из них. После просмотра возникает довольно неприятный осадок, словно вы поужинали вместе с малосимпатичными родственниками и невольно стали свидетелем их драмы.
Что однозначно понравилось, так это сиквел культового фильма Дэнни Бойла «На игле» – «T2 Trainspotting». Главный герой по имени Рентон (МакГрегор) возвращается в Эдинбург спустя 20 лет после того, как кинул своих друзей в первом фильме. Кайфолом ненавидит его за прошлое, Бэгби и вовсе мечтает убить. Рад возвращению Рентона только Кочерыжка, но у этих двоих всегда была какая-то особая связь. И теперь героям предстоит решить, что делать с жизнью дальше.
Дэнни Бойл снова радует зрителей своим стилем. Все составляющие на месте: юмор, драки, отличные диалоги и монологи, флешбэки, запоминающиеся саундтреки – все вызывает чувство приятной ностальгии.
Фильм выйдет в России 8 марта, обязательно схожу на него еще раз, и вам советую. Кстати, режиссер Дэнни Бойл приехал на фестиваль из Москвы, где накануне представлял картину. Команда картины приятно удивила фанатов: на пресс-конференцию они приехали раньше, чем звезды приезжают обычно, а также щедро раздавали автографы.
Разочарованием стала картина «Фелиситэ». Если бы мы составляли кинословарь, то напротив слова скука стоял бы этот фильм о сложной доле темнокожей певицы. Фелиситэ – сильная и независимая женщина, выступающая по вечерам в кабаке, полном табачного дыма и пьянчуг. Музыка помогает ей уйти от реальности, ведь жизнь ее проходит в малосимпатичном месте с малосимпатичным же окружением.
Однажды ее сын подросток попадает в аварию, и теперь ему нужна дорогостоящая операция, иначе ему ампутируют ногу. Стоит это ужасно дорого, но Фелиситэ и коня на скаку, и в избу. Знакомые пытаются помочь ей, чем могут, но этого все равно недостаточно. Тут еще ко всему прочему сломался холодильник, а слесарь-алкоголик, который пришел его починить, всё время зовет замуж и очень активно проявляет симпатию. Как уж тут быть сильной и независимой?
А вот как: гулять темными ночами по озеру. Причем, в любой непонятной ситуации. В целом, все это могло бы стать неплохим фильмом, если бы не растянутый на два часа хронометраж с невнятными диалогами или их отсутствием, и если бы лицо главной героини выражало хоть какие-нибудь эмоции. Часто посещают мысли, что многие средние фильмы можно было бы спасти, выкинув из них 30 минут, но тут и это не сработало бы, пожалуй.
Мы очень ждали «Финальный портрет» Стэнли Туччи с Арми Хаммером, Джеффри Рашем и Клеманс Поэзи. И не зря. Картина рассказывает о случае из жизни швейцарского художника и скульптора Альберто Джакометти (Раш). Он берется писать портрет для одного состоятельного американца (Хаммер) и обещает уложиться в пару часов. Однако, на деле это займет у мастера целых 18 дней полных творческих метаний и сомнений. Такие уж они, творческие люди, и ничего с этим не поделать.
Наблюдать за дуэтом Раш – Хаммер чистое удовольствие. Фильм полон остроумных диалогов, которые можно разобрать на цитаты. Чего стоит, например фраза художника: «Я все время думаю о суициде, но это требует большой отваги – хотелось бы совершить его в лучшем виде, а минус в том, что попробовать можно только раз».
Будем болеть за него и надеемся, что жюри не оставит его без наград. К слову, Арми Хаммер приехал на пресс-конференцию фильма с травмой руки, но это не помешало ему раздать автографы фанатам. Актер представляет на фестивале сразу две картины, помимо «Финального портрета», здесь покажут Call me by your name.
Завершающим в моей программе стал фильм «След зверя» Агнешки Холланд. Режиссер сняла криминальную драму о женщине, живущей в лесу на польско-чешской границе. Пани Дужейко любит зверей и учит детей английскому, но не может смириться с охотниками, которые то и дело убивают лесных обитателей.
Полиция и местные жители уверены, что жестокое отношение к животным – это норма, лучше заботиться о людях. Можно смириться и наблюдать, как день за днем страдают звери, а можно самой начать решать проблему. Так и поступает пани Дужейко, правда, делает это весьма радикальным методом. Я прониклись этой картиной с невероятно красивыми пейзажами и магическим саундтреком и надеюсь, что ее покажут и в России.
Впереди еще много интересных картин, но я вернулась в Петербург, чтобы помочь коллегам с выпуском нового фильма Джима Джармуша «Патерсон», который с 16 февраля в прокате. А в мае мы поедем на Каннский кинофестиваль, где будет гораздо теплее, а звезд будет еще больше!
С вами была Вика Лымарь, увидимся в кино!
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