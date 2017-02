Мы очень ждали «Финальный портрет» Стэнли Туччи с Арми Хаммером, Джеффри Рашем и Клеманс Поэзи. И не зря. Картина рассказывает о случае из жизни швейцарского художника и скульптора Альберто Джакометти (Раш). Он берется писать портрет для одного состоятельного американца (Хаммер) и обещает уложиться в пару часов. Однако, на деле это займет у мастера целых 18 дней полных творческих метаний и сомнений. Такие уж они, творческие люди, и ничего с этим не поделать.

Наблюдать за дуэтом Раш – Хаммер чистое удовольствие. Фильм полон остроумных диалогов, которые можно разобрать на цитаты. Чего стоит, например фраза художника: «Я все время думаю о суициде, но это требует большой отваги – хотелось бы совершить его в лучшем виде, а минус в том, что попробовать можно только раз».

Будем болеть за него и надеемся, что жюри не оставит его без наград. К слову, Арми Хаммер приехал на пресс-конференцию фильма с травмой руки, но это не помешало ему раздать автографы фанатам. Актер представляет на фестивале сразу две картины, помимо «Финального портрета», здесь покажут Call me by your name.