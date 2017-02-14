О принцессе Диане снимут документальный сериал

Американская телесеть ABC и журнал People снимут документальный сериал о принцессе Диане. Байопик готовятся выпустить в августе — к 20-летию ее гибели.

Создатели хотят рассказать молодому поколению о личности принцессы и ее деятельности. Известно, что сериал включит четыре эпизода, каждый из которых будет длиться час. Название картины пока держится в тайне.

Журнал People принимает участие в работе над байопиком не случайно — издание активно освещало жизнь Дианы. Принцесса появлялась на обложке People почти 60 раз — больше, чем кто-либо за всю историю этого СМИ.

Напомним, что Диана погибла 31 августа 1997 года в возрасте 36 лет. Принцесса попала в ДТП в Париже.