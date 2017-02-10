В сети появился трейлер «Сферы» с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом

В сети появился трейлер фантастического триллера Джеймса Понсольдта «Сфера» с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом в главных ролях.

Сценарий основан на одноименном романе-антиутопии Дэйва Эггерса. По сюжету недавняя выпускница колледжа устраивается на работу в мощную технологическую корпорацию «Сфера». Там у нее завязываются романтические отношения с коллегой, но вскоре выясняется, что девушка не может узнать даже фамилии возлюбленного. При том их знакомство совпадает с внедрением новых камер «Сферы», которые выставляют жизнь пользователя как на ладони.

Мировая премьера «Сферы» назначена на 28 апреля 2017 года.