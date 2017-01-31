Стартовали съемки спин-оффа «Звездных войн» о юности Хана Соло

Начались съемки спин-оффа «Звездных войн» о юности Хана Соло, написал один из режиссеров фильма Крис Миллер в своем Twitter.

Рабочее название картины — «Красный кубок». СМИ предполагают, что в фильм расскажет о том, как Соло стал контрабандистом и познакомился с Чубаккой. Главную роль исполнит Олден Эренрайк, которого недавно можно было видеть в фильме братьев Коэн «Да здравствует Цезарь!».

В проекте также участвуют Дональд Гловер, Эмилия Кларк и Вуди Харрельсон. Еще одним режиссером спин-оффа стал Фил Лорд. Фильм выйдет на экраны 25 мая 2018 года.

Накануне стало известно о том, что восьмая часть «Звездных войн» получила название «Последний джедай». Действие саги будет разворачиваться после событий, показанных в предыдущей части. В прокат эпизод выйдет 15 декабря 2017 года.

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