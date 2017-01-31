Активисты рассылают угрозы кинотеатрам из-за фильма «Матильда»

Активисты из всероссийской общественной православной организации «Христианское государство — Святая Русь» рассылают угрозы кинотеатрам из-за фильма «Матильда».

«Если выйдет фильм „Матильда“, кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к „русскому майдану“», — было сказано в письме.

В РПЦ заявили, что организация, разославшая провокационные послания, не имеет никакого отношения к православию.

А владельцы кинотеатров напуганы и считают, что письмами должны заняться правоохранители. Чтобы обеспечить безопасность зрителей, принято решение усилить охрану.

Накануне зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская потребовала Генпрокуратуру проверить сценарий нового фильма Алексея Учителя «Матильда. Тайна дома Романовых», не дожидаясь массовой премьеры. Поклонская уверяет, что авторы «Матильды» нарушают право на неприкосновенность частной жизни Николая II.

Добавим, что четырехсерийная историческая лента об отношениях известной русской балерины Матильды Кшесинской и Николая II должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель хочет провести премьеру «Матильды» в Мариинском театре.