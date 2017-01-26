Стало известно, когда выйдет седьмой сезон «Игры престолов»

Премьера седьмого сезона фэнтази-саги «Игра престолов» состоится 25 июня 2017 года. На портале IMDb дата появилась вместе со списком эпизодов сериала. Позже она пропала с сайта, но СМИ успели заметить утечку.

Известно, что новый сезон «Игры престолов» будет состоять из шести эпизодов вместо обычных десяти, но они обещают быть масштабней всех предыдущих серий.

Добавим, что ранее в сеть попал спойлер седьмого сезона. Источник утверждает, что между Джоном Сноу и Дейенерис Таргариен завяжутся романтические отношения, пара будет противостоять Белым Ходокам. А Серсеи Ланнистер согласится на объединение армии, но изменит свое решение в последний момент.

Продюсеры фэнтази-саги Дэвид Бениофф и Дэни Уайсс рассказали, что седьмой сезон станет предпоследним. Однако добавили, что «ничто не высечено в камне» — это значит, что решение закончить киноэпопею на восьмом сезоне не окончательное.