Премьеру фильма Учителя «Матильда» намерены провести в Мариинке

Режиссер Алексей Учитель хочет провести премьеру своего фильма «Матильда» в Мариинском театре. Четырехсерийная историческая лента об отношениях известной русской балерины Матильды Кшесинской и Николая II должна выйти 25 октября.

Учитель также рассказал, что накануне обсуждал будущее своего нового фильма на встрече с министром культуры Владимиром Мединским. «Министр попросил организовать самый широкий прокат «Матильды», чтобы картина стала достоянием общественности», — рассказал режиссер.

Добавим, что ранее Общественный совет при Министерстве культуры получил 20 тысяч подписей против «Матильды».

Представители РПЦ назвали ленту «клеветой» и «пошлой фальсификацией», просмотрев трейлер «Матильды» (мы публиковали трейлер раннее). Против «Матильды» также выступили представители движения «Царский крест»: они пытались согласовать пикеты, собирали подписи граждан за запрет картины и обратились с просьбой проверить ее содержание к экс-прокурору Крыма и зампреду комитета Госдумы Наталье Поклонской.

Сам Учитель отметил, что прокуратура уже проверила материалы «Матильды» и никаких нарушений не обнаружила. Режиссер уверен, что нападки православных активистов беспочвенны: «Там ничего не может быть, что оскорбляет чувства верующих, там нет никакой пошлости».